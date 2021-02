Elezioni palestinesi | Hamas e Fatah si incontrano in Egitto

(Di martedì 9 febbraio 2021) Le due fazionisi sono incontrate al Cairo,, per discutere delle prossimepresidenziali, le prime dopo circa 16 anni. A dirigere i gruppi ci sarà il presidente Al-Sisi, come ha riferito la televisione di stato egiziana. I temi più scottanti dell’incontro di lunedì sono stati le disposizioni giudiziarie e

Fra i gruppi invitati a partecipare al dialogo c'è anche il Movimento per il Jihad islamico palestinese, che ha boicottato le ultimedel 1996 e del 2006.Il 23 marzo si terranno ancora una voltaanticipate in Israele, segnate da un'accesissima ... molto probabilmente, anche a un procedimento formale per i crimini contro i. Per ...Le due fazioni politiche, Fatah e Hamas, si sono incontrate al Cairo per decidere le modalità di voto delle prossime elezioni palestinesi.Fino a qualche mese fa il premier israeliano Netanyahu e l'allora presidente americano Donald Trump erano legati da una comune visione d'intenti per quanto riguarda la politica estera dei due Paesi e ...