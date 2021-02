Draghi, priorità scuola: prolungamento anno scolastico e stop a cattedre vuote (Di martedì 9 febbraio 2021) Mario Draghi riparte dalla scuola. O meglio: anche dalla scuola. Il premier incaricato, secondo quanto inizia ad emergere, ha messo l'istruzione nel mirino. L'intenzione sembra essere quella di prestare un'attenzione particolare al settore che si occupa di formare le nuove generazioni. Soprattutto in questa fase dove le circostanze fanno emergere il dato secondo cui, tra i grandi paesi europei, l'Italia è quella che ha tenuto di più gli studenti a casa in ragione dell'emergenza coronavirus. Un presupposto che, qualora e come pare dovesse insediarsi il governo Draghi, porterà alla definizione e all'attuazione di linee strategiche nel medio e lungo termine. Il calendario scolastico e il focus sulle cattedre vacanti dovrebbero rappresentare i punti cardine dei primi ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 febbraio 2021) Marioriparte dalla. O meglio: anche dalla. Il premier incaricato, secondo quanto inizia ad emergere, ha messo l'istruzione nel mirino. L'intenzione sembra essere quella di prestare un'attenzione particolare al settore che si occupa di formare le nuove generazioni. Soprattutto in questa fase dove le circostanze femergere il dato secondo cui, tra i grandi paesi europei, l'Italia è quella che ha tenuto di più gli studenti a casa in ragione dell'emergenza coronavirus. Un presupposto che, qualora e come pare dovesse insediarsi il governo, porterà alla definizione e all'attuazione di linee strategiche nel medio e lungo termine. Il calendarioe il focus sullevacanti dovrebbero rappresentare i punti cardine dei primi ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi priorità Secondo giro di consultazioni: Draghi incontra Europeisti, Maie e Cd

... al termine dell'incontro, ha riassunto brevemente i principali punti del programma illustrato da Mario Draghi che ' si definisce futuro rappresentante di un governo europeista. Questa è una priorità ...

Fondi Ue per le grandi opere. L'uomo degli scandali detta la linea. Alla Camera audizione dell'ex dirigente del Mit, Incalza. Arrestato nel ...

Con Mario Draghi a un passo dall'ottenere la fiducia per il suo Governo, è ormai chiaro che il ... Incalza è stato considerato l'uomo giusto a cui chiedere quali sono le priorità per il Paese, senza ...

