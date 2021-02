Dopo Maicon anche Drogba jr giocherà in Serie D (Di martedì 9 febbraio 2021) CARATE BRIANZA (Monza) - Dopo l'approdo in Serie D dell'ex terzino della nazionale brasiliana Maicon , che si è accasato al Sona, un altro nome illustre arriva in quarta Serie: è Drogba, non Didier ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 febbraio 2021) CARATE BRIANZA (Monza) -l'approdo inD dell'ex terzino della nazionale brasiliana, che si è accasato al Sona, un altro nome illustre arriva in quarta: è, non Didier ...

sportli26181512 : Dopo Maicon anche Drogba jr giocherà in Serie D: Il figlio dell'ex attaccante del Chelsea tesserato dalla Folgore C… - A_Bazzu : @_SimoTarantino Un maicon che la mette da fuori area in palleggio dopo il calcio d’angolo - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, dopo la Roma la svolta difensiva di #Pirlo ha un altro obiettivo: #Hakimi. La gabbia per fermare il nuovo #Maicon http… - Ilarioforjuve : Juve, dopo la Roma la svolta difensiva di Pirlo ha un altro obiettivo: Hakimi. La gabbia per fermare il nuovo Maico… - sportli26181512 : Juve, dopo la Roma la svolta difensiva di Pirlo ha un altro obiettivo: Hakimi. La gabbia per fermare il nuovo Maico… -