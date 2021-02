DAZN ancora in vantaggio su Sky per i diritti della Serie A (Di martedì 9 febbraio 2021) Il colosso dello streaming sportivo DAZN pronto ad accaparrarsi i diritti del prossimo triennio della Serie A DAZN fa sul serio. Il colosso dello streaming sportivo è infatti vicino ad accaparrarsi i diritti televisivi per il prossimo triennio della Serie A. Arrivati alle trattative private, è l’unico broadcaster rimasto assieme alla solita Sky, che dopo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Cagliari, si sbarca su DAZN Probabili formazioni Udinese-Genoa: più dubbi per Gotti che per Maran Probabili formazioni Sampdoria-Bologna: si scaldano Silva e Hickey Il Napoli vuole Nandez del Cagliari Probabili formazioni Roma-Torino, 12^ giornata ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Il colosso dello streaming sportivopronto ad accaparrarsi idel prossimo trienniofa sul serio. Il colosso dello streaming sportivo è infatti vicino ad accaparrarsi itelevisivi per il prossimo triennioA. Arrivati alle trattative private, è l’unico broadcaster rimasto assieme alla solita Sky, che dopo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Cagliari, si sbarca suProbabili formazioni Udinese-Genoa: più dubbi per Gotti che per Maran Probabili formazioni Sampdoria-Bologna: si scaldano Silva e Hickey Il Napoli vuole Nandez del Cagliari Probabili formazioni Roma-Torino, 12^ giornata ...

MarcoBellinazzo : La @SerieA non vota sui diritti tv (rinvio a giovedì). In ballo le offerte di @DAZN_IT (più alta 840 mln) e… La partita dei diritti tv della Serie A tra Sky e Dazn per il prossimo triennio è ancora aperta.