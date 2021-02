Cristina Parodi su mamma Laura: “mi ha insegnato ad essere realizzata” (Di martedì 9 febbraio 2021) Cristina Parodi è una delle prime ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno in onda su Rai Uno con Serena Bortone: ecco cosa ha raccontato. foto facebookE’ stata proprio lei ad aprire la nuova puntata come sempre in onda su Rai Uno con Serena Bortone che ci ha tenuto nel realizzare una bella intervista a cuore aperto con quella che poi è anche una sua collega. Anche lei giornalista, per tanti anni è stata alla guida de la Vita in diretta anche con Marco Liorni che le ha fatto recapitare un bellissimo video messaggio che ha emozionato molto la donna. A colpire però sono state le parole verso i genitori e in particolare quelle indirizzate alla madre Laura che per lei e Benedetta è sempre stato un punto di riferimento: “mi ha insegnato ad essere realizzata ... Leggi su chenews (Di martedì 9 febbraio 2021)è una delle prime ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno in onda su Rai Uno con Serena Bortone: ecco cosa ha raccontato. foto facebookE’ stata proprio lei ad aprire la nuova puntata come sempre in onda su Rai Uno con Serena Bortone che ci ha tenuto nel realizzare una bella intervista a cuore aperto con quella che poi è anche una sua collega. Anche lei giornalista, per tanti anni è stata alla guida de la Vita in diretta anche con Marco Liorni che le ha fatto recapitare un bellissimo video messaggio che ha emozionato molto la donna. A colpire però sono state le parole verso i genitori e in particolare quelle indirizzate alla madreche per lei e Benedetta è sempre stato un punto di riferimento: “mi haad...

