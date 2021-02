Cristiano Ronaldo campione di generosità insieme a Georgina (Di martedì 9 febbraio 2021) Il campione della Juventus ha voluto aiutare un bambino di 7 anni Cristiano Ronaldo, che stasera si gioca l’accesso alla finale di Coppa Italia con la sue Juve, si distingue fuori dal campo per un atto di generosità. Il numero 7 dei bianconeri, insieme alla compagna Georgina Rodriguez ha voluto aiutare un bambino portoghese di sette anni, Tomas, alle prese con una difficile battaglia contro il cancro. Nello specifico è alle prese con una rara forma, ovvero un neuroblastoma, diagnosticato nel settembre 2019. I genitori hanno lanciato un appello in rete per ricevere aiuti con i vari trattamenti e così l’attaccante è venuto a conoscenze della vicenda e ha valuto dare il suo contributo. Tomas, secondo ESPN, si trova alla clinica Vall d’Hebron di Barcellona dove si sta sottoponendo a tutte ... Leggi su 361magazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Ildella Juventus ha voluto aiutare un bambino di 7 anni, che stasera si gioca l’accesso alla finale di Coppa Italia con la sue Juve, si distingue fuori dal campo per un atto di. Il numero 7 dei bianconeri,alla compagnaRodriguez ha voluto aiutare un bambino portoghese di sette anni, Tomas, alle prese con una difficile battaglia contro il cancro. Nello specifico è alle prese con una rara forma, ovvero un neuroblastoma, diagnosticato nel settembre 2019. I genitori hanno lanciato un appello in rete per ricevere aiuti con i vari trattamenti e così l’attaccante è venuto a conoscenze della vicenda e ha valuto dare il suo contributo. Tomas, secondo ESPN, si trova alla clinica Vall d’Hebron di Barcellona dove si sta sottoponendo a tutte ...

