Coppa Italia, Juventus in finale. Decisiva la vittoria in casa dell’Inter (Di martedì 9 febbraio 2021) Coppa Italia, i risultati di martedì 9 febbraio. La Juventus è la prima finalista. Decisiva la vittoria in casa dell’Inter. ROMA – Coppa Italia, i risultati di martedì 9 febbraio. La Juventus è la prima finalista. I bianconeri, dopo il successo nella sfida di andata, sono riusciti ad ottenere il pass per Roma con un pareggio a reti bianche all’Allianz Stadium. Coppa Italia, i risultati di martedì 9 febbraio Di seguito i risultati di Coppa Italia di martedì 9 febbraio, sfide valide per il ritorno delle semifinali della competizione. (IL TABELLONE) Juventus-Inter (ore 20.45) and. 2-1 Mi Roma 19/05/2012 – conferenza stampa ... Leggi su newsmondo (Di martedì 9 febbraio 2021), i risultati di martedì 9 febbraio. Laè la prima finalista.lain. ROMA –, i risultati di martedì 9 febbraio. Laè la prima finalista. I bianconeri, dopo il successo nella sfida di andata, sono riusciti ad ottenere il pass per Roma con un pareggio a reti bianche all’Allianz Stadium., i risultati di martedì 9 febbraio Di seguito i risultati didi martedì 9 febbraio, sfide valide per il ritorno delle semifinali della competizione. (IL TABELLONE)-Inter (ore 20.45) and. 2-1 Mi Roma 19/05/2012 – conferenza stampa ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti insieme, ragazzi! ?? Con ???????????????????????????? e #????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ?… - GoalItalia : La Juve è la prima finalista della Coppa Italia ????? Inter eliminata ? #JuveInter #JuventusInter - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Mariani l'arbitro di #JuventusInter in Coppa Italia ?? - Tonico904 : RT @EnricoTurcato: Nessuno ve lo dirà, perché viviamo in un mondo dove ognuno racconta quel che vuole, ma Andrea #Pirlo ha eliminato dalla… - Favollo2 : Fuori dalla Champion's, fuori dall'Europa league, fuori dalla coppa Italia. Ma non si doveva restare in casa? #JuveInter -