ninoBertolino : RT @CorSport: #Conte furioso: 'La lite con #Agnelli? Serve più educazione' ?? - CorSport : #Conte furioso: 'La lite con #Agnelli? Serve più educazione' ?? - serieAnews_com : ??#Conte furioso dopo #JuveInter - Ture56209845 : Un Antonio Conte furioso per un mancato rigore concesso alla sua squadra. #Conte #JuveInter #jvtblive - Jspeed93 : @SimoneCastaldi2 @liracondo Cazzo esatto. Ho visto la rissa sfiorata con juventini e arbitri increduli. Conte furio… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte furioso

... "Ve lo hanno detto fonti Juventus? Dovrebbero dire la verità - ha dettoai microfoni della Rai a chi gli chiedeva chiarimenti - . Penso che anche il quarto uomo ha visto e sentito cosa è ...Antonioe tutta la panchina nerazzurra ma il replay mostra come la decisione del direttore di gara sia corretta poiché Lautaro Martinez nel tentativo di colpire la sfera cicca l'impatto ...Conte eliminato, i bianconeri sfruttano il 2-1 di San Siro e ora aspettano il risultato di Atalanta-Napoli per conoscere il nome della rivale ...Lautaro Martinez protesta per un contatto in area con Bernardeschi, senza vedersi però assegnare il rigore. Giusto il giallo per Alex Sandro.