Con pandemia in aumento cyberbullismo | rabbia e apatia ‘campanelli d’allarme’

robersperanza : Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono st… - chetempochefa : “Grazie mi fa molto piacere essere qui. Mi piacerebbe essere lì di persona in Italia sa, ma dovremmo aspettare finc… - agorarai : 'Dobbiamo tener conto che viviamo una pandemia anche sociale, con un aumento dell'uso di psicofarmaci e alcol. Gli… - emilceron : RT @lucarallo: Il digitale è stato un’ancora di salvezza durante la pandemia: servizi offline sono diventati online, abbiamo potuto studiar… - babbosettete : RT @lucarallo: Il digitale è stato un’ancora di salvezza durante la pandemia: servizi offline sono diventati online, abbiamo potuto studiar… -

Ultime Notizie dalla rete : Con pandemia

la Repubblica

Ecco perché già durante i primi mesi della, il San Raffaele è stato tra i primi ospedali al mondo ad attivare un reparto di riabilitazione per i pazienti Covid - 19 ancora infettivi,lo ...... poichéle giuste condizioni, potrebbero favorire una rapida diffusione del virus. Le indagini ...l'aver comunicato in ritardo la comparsa della nuova epidemia che poi si è trasformata in: "...L’Asp apre la Stanza per fare incontrare gli ospiti con i familiari in sicurezza. Il presidente Valgimigli: "Il modo migliore per rivedersi" ...Roma, 9 feb. (Adnkronos Salute) - Non solo Covid. L'emergenza sanitaria ha colpito duro tutto il 'sistema salute' italiano: non solo con la ...