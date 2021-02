Cinema | è morto Carrière | acclamato sceneggiatore tra Bunuel e Forman 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - Jean-Claudeesordì come scrittore negli ann '50 e iniziò a collaborare con il regista Jacques Tati. Nel 1963 pubblicò il romanzo "L'alliance" (1963), da cui avrebbe ricavato nel 1971 la sceneggiatura del film omonimo di Christian de Chalonge. Sempre nel 1963 avvenne l'incontro con Buñuel per "Il diario di una cameriera" che diede inizio a un sodalizio con il regista spagnolo con il quale lo stile di scrittura ditrovò una sua misura esemplare, insieme sofisticata e tersa, che legò in un unico timbro, ironico ed enigmatico, la parola e l'immagine.si è dedicato anche alle riduzioni per lo schermo di opere letterarie, raffinate ed efficaci, come ad esempio "Un amore di Swann" (1984) di Marcel Proust e "Il tamburo di latta" (1979) di Gunther Grass entrambi diretti da Schlöndorff, "I demoni" (1988) ...