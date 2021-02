Champions League | Trento e Civitanova già qualificate | Modena batte Zaytsev e ipoteca i quarti

SkySport : Piemonte istituisce 'Giornata vittime dell'Heysel' - trentinovolley : ?? | AI QUARTI DI CHAMPIONS LEAGUE! Il 3-0 sul Novosibirsk vale la qualificazione al tabellone finale con un turno… - SkySport : Real Madrid, Ramos: 'Operazione al menisco necessaria'. Non ci sarà contro l'Atalanta - Sara___0209 : RT @FantaRob: Fuori dalla Champions Fuori dall'Europa League Fuori dalla Coppa Italia Triplete. #JuveInter - icapponidirenzo : Champions League: ? Europa League: ? Coppa Italia: ? Complimenti a #Conte e ai suoi 12 milioni di stipendio #JuveInter #Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Goal.com

Trento - Novosibirsk 3 - 0 (25 - 19, 25 - 20, 25 - 15) ? La Trentino Itas stacca il pass per la fase ad eliminazione diretta dellacon un turno d'anticipo sulla fine del girone. A Friedrishshafen, in Germania, la squadra di Angelo Lorenzetti supera i campioni russi della Lokomotiv Novosibirsk ed ipoteca anche ...Poi la Juventus in campionato, dove il Napoli non può più sbagliare se non vuole che la lotta per il ritorno indiventi ancora più ardua. Due match complicati contro due squadre che ...PERUGIA - La Lube Civitanova ha vinto 3-1 a Perugia contro i francesi del Tours, la prima delle due partite del girone di ritorno del proprio gruppo di Champions League, conquistando di fatto ...Ha dovuto trasferire la sua famiglia da casa dopo la partita in cui la Juventus venne eliminata dalla Champions League dal Real Madrid nel 2018. (Virgilio Sport) A raccontarlo è il collega Clattenburg ...