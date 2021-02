Biathlon | Mondiali 2021 | i favoriti gara per gara Chi fermerà la Norvegia? Hofer e Wierer pronti a provarci

(Di martedì 9 febbraio 2021) L’atteso main event della stagione 2020-delè ormai alle porte. Da domani a Pokljuka (Slovenia) si aprirà il programma della manifestazione iridata che rappresenta il punto più alto della Coppa del Mondo e dunque l’obiettivo principale per quasi la totalità degli atleti. Si parte con la staffetta mista e poi, dopo un giorno di pausa, sarà il turno di sprint e inseguimenti per questa prima settimana, per poi lasciare spazio a individuali, single mixed, staffette e mass start nel corso della prossima. Andiamo dunque ad analizzare brevemente iperdeidi Pokljuka. STAFFETTA MISTA Lae la Francia sono le nazioni che, sulla carta, si giocheranno l’oro, con i nordici ...

L'atteso main event della stagione 2020-2021 del biathlon è ormai alle porte. Da domani a Pokljuka (Slovenia) si aprirà il programma della manifestazione iridata che rappresenta il punto più alto dell ...
Mondiali Cortina, dopo la neve la nebbia: annullato il Super G donne; domani si aprono i campionati mondiali di biathlon in Slovenia ...