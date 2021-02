Belen Rodriguez conferma la gravidanza | “Antonino sarà un buon padre”

(Di martedì 9 febbraio 2021)la, la showgirl argentina ha rotto il silenzio nella sua intervista per il settimanale. Scopriamo cosa ha detto. foto instagramLe voci della sua possibile secondaormai si rincorrevano da diverso tempo, a mancare era solo ladella diretta interessata che quest’estate ha ritrovato l’amore al fianco diSpinalbese. “Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice “Aspettiamo”. Luiunperché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità” ha raccontato la giovane. Ricordiamo infatti che l’argentina è già madre del piccolo Santiago ...

ilariadituccio : RT @rtl1025: ?? 'Sono entrata nel quinto mese di #gravidanza'. Così #Belen Rodriguez sul numero di 'Chi' in edicola questa settimana conferm… - zazoomblog : Belen Rodriguez gelosia in casa Spinalbese: ecco cosa è successo - #Belen #Rodriguez #gelosia - LorenzoPuliga : RT @InformazioneOg: #BelenRodriguez conferma di essere incinta: le prime parole - InformazioneOg : #BelenRodriguez conferma di essere incinta: le prime parole - Irenerizzo__ : BELEN???RODRIGUEZ???È???INCINTA??? -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Vanity Fair Italia

Dopo mesi di Gossip e indizi raccolti sui social network, finalmente è arrivata la conferma:è incinta del compagno Antonino. L'argentina ha ammesso in una recente intervista al settimanale Chi, presto in edicola, di essere appena entrata nel quinto mese di gravidanza e di ...e Antonino Spinalbanese presto genitori: "Lo abbiamo deciso" Dopo settimane passate al centro del gossip,finalmente conferma le voci sulla sua gravidanza . In un'...Belen Rodriguez ocnferma la gravidanza, la showgirl argentina aspetta il suo secondo figlio dal nuovo compagno Antonino.Belen Rodriguez ultimamente è sempre al centro del gossip. Da quando la donna ha intrapreso una relazione amorosa con Antonino Spinalbese, le pagine di Belen Rodriguez ha passato un bel pomeriggio a c ...