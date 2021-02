Balotelli non è più un “Bad boy”: «Sono felice, mi manca solamente l’amore» (Di martedì 9 febbraio 2021) Mario Balotelli non è più un bad boy. L’attaccante del Monza ha parlato a cuore aperto sul proprio account Instagram: «Sono alla ricerca dell’amore» Anche Mario Balotelli è diventato grande, l’attaccante del Monza sembra aver definitivamente tolto le vesti di Bad Boy che hanno caratterizzato gran parte della sua carriera ed è ora pronto a “sistemarsi”. A rivelarlo è lo stesso ex Milan che sul proprio account Instagram ha così scritto: «Sono felice, mi manca solamente l’amore per raggiungere quella felicità a 360 gradi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Marionon è più un bad boy. L’attaccante del Monza ha parlato a cuore aperto sul proprio account Instagram: «alla ricerca del» Anche Marioè diventato grande, l’attaccante del Monza sembra aver definitivamente tolto le vesti di Bad Boy che hanno caratterizzato gran parte della sua carriera ed è ora pronto a “sistemarsi”. A rivelarlo è lo stesso ex Milan che sul proprio account Instagram ha così scritto: «, miper raggiungere quella felicità a 360 gradi». Leggi su Calcionews24.com

