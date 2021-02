Australian Open | secondo turno per Berrettini | Fognini | Sonego e Caruso Male le ragazze

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 febbraio 2021) Day 2 complessivamente positivo per gli italiani all’. Degli azzurri in campo a Melbourne solamente Cecchinato e Seppi hanno trovato l’eliminazione, mentreprima epoi hanno trovato la vittoria con cui hanno avuto accesso aldel primo Slam dell’anno. Per leinvece solo sconfitte: Trevisan, Paolini e Cocciaretto si fermano al primo. 4 azzurri su 6 aldell’Non comincia nel migliore dei modi la notte in quel di Melbourne per gli italiani, con Marco Cecchinato che vince il primo set 6-3 ma poi subisce per i successivi tre Mackenzie McDonald ...