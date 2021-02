Australian Open 2021: subito eliminati Seppi, Cecchinato e Trevisan (Di martedì 9 febbraio 2021) Arrivano tre sconfitte azzurre nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 febbraio agli Australian Open 2021. Nella seconda giornata di gara, Andreas Seppi deve cedere all’uruguaiano Pablo Cuevas in quattro set, con il punteggio di 6-4 4-6 6-2 6-2. L’altoatesino ha retto per due set, per poi cedere negli ultimi due con un parziale piuttosto netto. Niente da fare, nel tabellone maschile, anche per Marco Cecchinato che invece vince il primo set, perdendo i tre successi con Mackenzie McDonald. Proseguono le difficoltà del siciliano sul cemento. Al femminile c’è da segnalare invece la sconfitta di Martina Trevisan, grande protagonista della scorsa edizione del Roland Garros. La prima delle azzurre in campo oggi è stata battuta per mano di Ekaterina Alexandrova con lo score di 6-3 6-4. ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Arrivano tre sconfitte azzurre nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 febbraio agli. Nella seconda giornata di gara, Andreasdeve cedere all’uruguaiano Pablo Cuevas in quattro set, con il punteggio di 6-4 4-6 6-2 6-2. L’altoatesino ha retto per due set, per poi cedere negli ultimi due con un parziale piuttosto netto. Niente da fare, nel tabellone maschile, anche per Marcoche invece vince il primo set, perdendo i tre successi con Mackenzie McDonald. Proseguono le difficoltà del siciliano sul cemento. Al femminile c’è da segnalare invece la sconfitta di Martina, grande protagonista della scorsa edizione del Roland Garros. La prima delle azzurre in campo oggi è stata battuta per mano di Ekaterina Alexandrova con lo score di 6-3 6-4. ...

Eurosport_IT : SOLO APPLAUSI PER JANNIK SINNER! ?????? Dopo una battaglia durata quasi 4 ore l'azzurro si arrende a Denis Shapovalov… - Eurosport_IT : ORGOGLIOSI DI TE! ?? Jannik Sinner saluta gli Australian Open al primo turno ma l'azzurro ha combattuto con voglia… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? AUSTRALIAN OPEN, JANNIK SINNER FUORI AL 1° TURNO BATTUTO IN 5 SET DA SHAPOVALOV (3-6, 6-3, 6-2,… - sportface2016 : Brutta sconfitta per #Azarenka all'esordio degli #AusOpen