Australian Open 2021 | Fognini non stecca la prima | vittoria in tre set contro Herbert

(Di martedì 9 febbraio 2021) Fabioimpatta al meglio glisuperando al primo turno il francese Pierre-Huguescol punteggio di 6-4 6-2 6-3. Un match mai in discussione per il ligure, che attende ora al secondo turno il connazionale Salvatore Caruso, il quale ha avuto la meglio su Henri Laaksonen. Un match in cuiparte con i favori del pronostico, ma da non sottovalutare anche alla luce del buon momento del tennista siciliano. Partita messa sui binari giusti già nel primo set, dovenon ha concesso palle break e ha strappato il servizio al transalpino nel settimo gioco, chiudendo poi 6-4. Nel seconda set l’atleta italiano sulla scia dell’entusiasmo ha avuto vita ancor più facile confermandosi impeccabile al servizio, con un doppio break che gli ha ...

Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Salvatore Caruso al secondo turno degli, primo Slam del 2021. Il tennista ligure, n.17 del ranking e 16 del seeding, ha eliminato il francese Pierre - Hugues Herbert, n.84 ATP, imponendosi per 3 set a 0 con il punteggio di 6 ...Fabio Fognini supera agevolmente il primo turno degli(pochi minuti fa la conclusione del match, primo turno del torneo) e conferma i segnali positivi già mostrati la scorsa settimana con l'Italia nell'Atp Cup persa contro la Russia ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - Tutto facile nel primo turno dell'Australian Open per la numero uno al mondo Ashleigh Barty. La padrona di casa si è sbarazzata di Danka Kovinic in appena 45 minuti di gioco ...Salvatore sfiderà Fognini al secondo turno: “Spero di giocare sotto il sole”. Sonego supera Querrey in tre set: “Sto cominciando a capire come si giocano queste partite”. Peccato per Elisabetta, rimon ...