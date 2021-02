ADL naviga da solo | scelte che fanno discutere e Giuntoli messo da parte

Ultime Notizie dalla rete : ADL naviga

Sportpress24.com

sull'andamento del Napoli pare non abbia ritenuto importante intervenire, né pubblicamente, né ... Ma i silenzi non danno percezioni positive alla squadra chein alto mare. Bisogna attribuire ...Il mercato delle idee. Mai come ora il calcioin acque difficili, colpito da una pandemia i cui effetti non accennano a diradarsi, e la ... Certo, la logica indurrebbea mettere da parte l'...La Gazzetta dello Sport riedifica la situazione avvenuta tra ADL e la scelta del nuovo allenatore del Bari, senza interpellare Giuntoli. Dopo la sconfitta ...Partiamo dal Bari, dove bisogna essere onesti: il De Laurentiis con le pezze in fronte è Luigi e non Aurelio. Tutto vero ma, ora come ora, proprio non vorrei essere Aurelio De Laurentiis. Gli interven ...