9 febbraio: in FVG 184 nuovi contagi (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4321 tamponi molecolari sono stati rilevati 184 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,25%. Sono inoltre 2258 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 87 casi (3,85%). I decessi registrati sono 10; i ricoveri nelle terapie intensive sono 66 mentre quelli in altri reparti scendono a 501. I decessi complessivamente ammontano a 2.605, con la seguente suddivisione territoriale: 591 a Trieste, 1281 a Udine, 563 a Pordenone e 170 a Gorizia. I totalmente guariti sono 55.658, i clinicamente guariti salgono a 1.706, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.979. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 70.515 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.928 a Trieste, 31.361 a Udine, 15.972 a ...

