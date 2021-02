VIDEO Camila Giorgi-Yaroslava Shvedova 6-3 6-3, Australian Open 2021: highlights e sintesi. L’azzurra domina e accede al 2° turno (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ottimo esordio per Camila Giorgi. L’azzurra ha cominciato bene la propria avventura negli Australian Open 2021, battendo con il netto punteggio di 6-3 6-3 la kazaka Yaroslava Shvedova. Un match senza storia nel quale si è vista la differente velocità di palla tra le due e con Camila a fare il bello e il cattivo tempo. Camila, per fortuna, non ha risentito del problema muscolare alla coscia sinistra che l’aveva costretta al ritiro nel torneo di preparazione allo Slam Australiano. Buone notizie per lei, che però ora avrà un’avversaria di caratura molto diversa come la polacca Iga Swiatek, vincitrice del Roland Garros 2020. Di seguito gli highlights del match: VIDEO ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ottimo esordio perha cominciato bene la propria avventura negli, battendo con il netto punteggio di 6-3 6-3 la kazaka. Un match senza storia nel quale si è vista la differente velocità di palla tra le due e cona fare il bello e il cattivo tempo., per fortuna, non ha risentito del problema muscolare alla coscia sinistra che l’aveva costretta al ritiro nel torneo di preparazione allo Slamo. Buone notizie per lei, che però ora avrà un’avversaria di caratura molto diversa come la polacca Iga Swiatek, vincitrice del Roland Garros 2020. Di seguito glidel match:...

jimmy12esparza : RT @Queen_Havanaz: Camila Cabello - Anyone (Demo) Part l (Lyrics) - honeycomentar : Juliette, Bil, Gil, Sarah Viih e Camila no quarto cordel #BBB21 - ChrisLuvsAri_ : RT @Queen_Havanaz: Camila Cabello - Anyone (Demo) Part l (Lyrics) - Queen_Havanaz : Camila Cabello - Anyone (Demo) Part l (Lyrics) - vscofavs : @sunprety Lumena é uma atriz #foranegodi #carolconkaexpulsa carla diaz arthur projota gilberto camila lumena thai… -