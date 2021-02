Un Posto al Sole, trama 8 febbraio 2021: il grande segreto (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un Posto al Sole oggi 8 febbraio 2021 mette in luce le nuove vicende di Nunzio Cammarota che è tornato a Napoli portandosi dietro un grande segreto. Il segreto di Nunzio Cammarota Le nuove puntate di Un Posto al Sole hanno messo in condizioni i fan della soap di cambiare idea su alcuni personaggi, che ad oggi non sembrano dimostrarsi come erano in passato. Sono tantissimi glispoiler di quello che accadrà in settimana ma nella puntata di oggi 8 febbraio 2021 bisogna soffermarsi su Nunzio e quello che sta per succedere. Facciamo un piccolo passo indietro, siamo infatti rimasti che il giovane figlio adottivo di Franco Boschi è tornato inaspettatamente a Napoli e tutti si sono domandati il motivo. Il ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Unaloggi 8mette in luce le nuove vicende di Nunzio Cammarota che è tornato a Napoli portandosi dietro un. Ildi Nunzio Cammarota Le nuove puntate di Unalhanno messo in condizioni i fan della soap di cambiare idea su alcuni personaggi, che ad oggi non sembrano dimostrarsi come erano in passato. Sono tantissimi glispoiler di quello che accadrà in settimana ma nella puntata di oggi 8bisogna soffermarsi su Nunzio e quello che sta per succedere. Facciamo un piccolo passo indietro, siamo infatti rimasti che il giovane figlio adottivo di Franco Boschi è tornato inaspettatamente a Napoli e tutti si sono domandati il motivo. Il ...

