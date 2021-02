Tutto quello che è accaduto durante il Super Bowl (Di lunedì 8 febbraio 2021) Inizio febbraio significa una sola cosa: Super Bowl. E anche quest’anno, nonostante le restrizioni imposte dal Covid, l’evento è stato spettacolare come al solito. Nel 2020 Shakira e Jennifer Lopez ci avevano regalato un halftime show da brividi, ma The Weeknd ha alzato ancora di più l’asticella con scenografie da togliere il fiato. Già questo sarebbe bastato, ma c’è stato ben altro: dal concerto pre partita di Miley Cyrus fino allo spot Timothee Chalamet nei panni di Edgar Mani di forbice, passando per un’improvvisa invasione di campo e la vittoria per la squadra di casa, Tampa Bay Buccaneers, capitanata da Tom Brady che raggiunge quota 7 titoli. Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 febbraio 2021) Inizio febbraio significa una sola cosa: Super Bowl. E anche quest’anno, nonostante le restrizioni imposte dal Covid, l’evento è stato spettacolare come al solito. Nel 2020 Shakira e Jennifer Lopez ci avevano regalato un halftime show da brividi, ma The Weeknd ha alzato ancora di più l’asticella con scenografie da togliere il fiato. Già questo sarebbe bastato, ma c’è stato ben altro: dal concerto pre partita di Miley Cyrus fino allo spot Timothee Chalamet nei panni di Edgar Mani di forbice, passando per un’improvvisa invasione di campo e la vittoria per la squadra di casa, Tampa Bay Buccaneers, capitanata da Tom Brady che raggiunge quota 7 titoli.

