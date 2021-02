Tragedia India, crolla un ghiacciaio: 15 morti e 160 dispersi – VIDEO (Di lunedì 8 febbraio 2021) Paura in India, con una vera e propria Tragedia. crolla infatti un ghiacciaio provocando almeno 15 morti ed oltre 160 dispersi: 25 persone tratte in salvo. Una vera e propria Tragedia ha colpito l’India, dove crolla all’improvviso un ghiacciaio provocando ben 15 vittime accertate. Corsi sul posto, i soccorsi ad ora hanno rilevato oltre 160 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Paura in, con una vera e propriainfatti unprovocando almeno 15ed oltre 160: 25 persone tratte in salvo. Una vera e propriaha colpito l’, doveall’improvviso unprovocando ben 15 vittime accertate. Corsi sul posto, i soccorsi ad ora hanno rilevato oltre 160 L'articolo proviene da Inews.it.

