TEMPESTA D’AMORE | anticipazioni e trame puntate dal 14 al 20 febbraio 2021

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 8 febbraio 2021)settimanali dida domenica 14 gennaio a sabato 20: Paul rimane sconvolto dalla proposta di Lucy, che respinge: ormai i suoi sentimenti per lei appartengono al passato. Ciò che Lindbergh ignora è che Michelle ha sentito solo la prima parte della sua conversazione con la cognata… Ariane prende per la prima volta seriamente in considerazione l‘idea di rinunciare alla sua vendetta contro Christoph. Quando quest’ultimo torna dalla Tailandia, però, risveglia involontariamente l’odio della Kalenberg… Franzi e Steffen sono determinati a riportare in alto la Spatzl dopo il fiasco della degustazione. Vedendo la fidanzata affaticata dal suo doppio lavoro, Baumgartner le consiglia di lasciare l’impiego di cameriera ai piani al Fürstenhof per ...