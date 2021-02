Super Bowl | vincono i Tampa Bay Buccaneers! Tom Brady è leggenda

MediasetTgcom24 : Super Bowl: Buccaneers campioni, Brady nella storia #superbowl - RaiNews : I Tampa Bay Buccaneers trionfano sul Kansas City Chiefs. Tom Brady è già nella storia del football americano. Dal b… - Eurosport_IT : I Tampa Bay #Buccaneers vincono il #SuperBowl #SBLIV ???? Battuti 31-9 i Kansas City #Chiefs: MVP il leggendario Tom… - Giorgiovsb : RT @MediasetTgcom24: Super Bowl: Buccaneers campioni, Brady nella storia #superbowl - Giorgiovsb : RT @Eurosport_IT: LEGGENDA ?? Tom Brady conquista il 7° anello della sua carriera ???? ?? -

I Tampa Buccaneers, davanti al pubblico di casa, hanno dominato e vinto la 55ma edizione del Super Bowl battendo 31 a 9 i Kansas City Chiefs. Per la squadra il secondo titolo della sua storia. Per il suo leader Tom Brady, 43 anni, un vero e proprio trionfo, con la conquista del suo settimo titolo. TAMPA (Florida) - Il Super Bowl 2021 se lo aggiudicano i Tampa Bay Buccaneers. E così, a 43 anni e 188 giorni, Tom Brady entra ancora di più nella leggenda, riuscendo a portare la squadra della Florida alla vittoria.