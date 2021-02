Super Bowl 2021 | The Weeknd re dell' Halftime Show con un esercito di ballerini Recensione

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ce la fatta, The, a regalare al pubblico delungrandioso, puntando tutto sulla sua musica, tra scenografie degne di Hollywood (e dei suoi videoclip) e undidal volto rigorosamente bendato. L'attesa per la performance'artista canadese era tanta, in primis per l'importanza'evento, il più seguito negli Stati Uniti (e non solo perché è lo «spettacolo'intervallo»a finalissima NFL), in secondo luogo perché non era un'impresa da poco, in tempi di pandemia, riuscire a mettere insieme un concerto live che riusisse a regalare grandiosità e leggerezza nello stesso tempo. Ebbene, Theè riuscito ...

I Tampa Bay #Buccaneers vincono il #SuperBowl #SBLIV Battuti 31-9 i Kansas City #Chiefs: MVP il leggendario Tom Brady

Quest'anno ilè stato per forza avaro di emozioni cinematografiche, come dicevamo presentando lo spot di Io sono nessuno , ma la pubblicità ha compensato i fan. Per pubblicizzare un'auto elettrica della ...In camposenza storia. La squadra di casa, i Tampa Bay Buccaneers, hanno dominato i campioni in carica dei Kansas City Chiefs: 31 a 9. La stella assoluta della serata è il quarterback, il "regista", ...CIFRA MILIONARIA PER TOM BRADY. Foto: Shutterstock Guarda il Super Bowl in diretta e on demand quando vuoi su DAZN. Quanti soldi guadagna Tom Brady? QUANTO GUADAGNA TOM BRADY? Stanotte (a partire dall ...Vi siete persi lo spettacolo di The Weeknd al Super Bowl di stanotte? Rivedetelo qui insieme ai meme che lo hanno accompagnato su Twitter ...