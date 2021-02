Step Up 3 | Christina Milian al posto di Naya Rivera

(Di lunedì 8 febbraio 2021)Up 3 stagione:aldi. Nuovo recasting per la terza stagione diUp: High Water, che aveva come protagonista. L’attrice di Glee, purtroppo scomparsa a luglio 2020, aveva un ruolo centrale tanto show, tanto che era Tvserial.it.

Ultime Notizie dalla rete : Step Christina

TVSerial

... L'HDR fornisce unoulteriore a livello di splendore e questo in un film coloratissimo, pieno ...e Loyal Brave True" proposti in varie versioni (concept video e video con testi) da...... L'HDR fornisce unoulteriore a livello di splendore e questo in un film coloratissimo, pieno ...e Loyal Brave True" proposti in varie versioni (concept video e video con testi) da...Step Up 3 stagione: Christina Milian prende il posto di Naya Rivera, dopo la scomparsa dell'attrice, nel ruolo di Colette.