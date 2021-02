Somiglianza tra Jack Vanore e Stefano Bettarini

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Oggi ho visto questa foto disu Ig e mi sembrava, propongo! Linda Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle ...

albicrem : L'incredibile somiglianza tra #TheWeeknd e #mckennie #SuperBowl - Cvaleriamr : Solo io vedo un di somiglianza (come trama) tra #SenCalKalpimi e #DayDreamer ?? - il_fosco : Cose serie: la somiglianza tra Beatrice Lorenzin e Federica di Masterchef. #noneladurso - AlbertE77338144 : Ma solo io vedo una strana somiglianza tra draghi e me Burns? - beaxotb : @tbslonvlou io trovo una leggera somiglianza tra te e la protagonista de ' la regina degli scacchi ' ......quindi a lei :)) -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra

Isa e Chia

Lai ragazzi è fortissima e tutti si stanno facendosi pian piano notare all'interno dello star system in cui navigano i genitori. L'ultima notizia che sta fecondo parlare però in ...Siamo sicuri che, se guardate attentamente la foto, riuscirete a riconoscere almeno la. ... Nonostante la storia d'amorei genitori sia tramontata ormai da anni, la Carrisi ha un ...In questa splendida interpretazione portata dalla cosplayer Alexy Sky, il Quinto Hokage sfoggia tutta la sua leadership.Nel primi 6 mesi del 2020 il tempo di visione di contenuti in streaming nei principali 5 paesi europei ha superato il tempo della tv ...