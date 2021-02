Serie A | top 20 guadagni dal 2016 | disastro per le big

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il CIES ha stilato una particolare classifica relativa agli introiti nelle finestre di mercato dalad oggi: prima l’Atalanta Il CIES ha stilato una particolare classifica relativa alle spese e aidelle squadre diA dalad oggi nelle varie sessioni di calciomercato. In vetta alla classifica c’è l’Atalanta di Percassi a quota 133 milioni. La classifica completa: 1) Atalanta (+133 milioni) 2) Sampdoria (+76 milioni)3) Genoa (+75 milioni)4) Udinese (+59 milioni)5) Hellas Verona (+51 milioni)6) Roma (+34 milioni)7) Sassuolo (+29 milioni)8) Spezia (+8 milioni)9) Crotone (-6 milioni)10) Torino (-8 milioni)11) Lazio (-24 milioni)12) Fiorentina (-36 milioni)13) Benevento (-40 milioni)14) Bologna (-62 ...

Il CIES ha stilato una particolare classifica relativa agli introiti nelle finestre di mercato dal 2016 ad oggi: prima l'Atalanta