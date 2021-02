Seppi-Cuevas in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 febbraio 2021) MONTEPREMIMASCHILE MONTEPREMIFEMMINILE Andreassfiderà Pablo, in occasione del primo turno degli. L’altoatesino tenterà di scardinare il tennis esteticamente godibile dell’avversario, puntando sul proprio servizio e sui colpi da fondocampo che lo caratterizzano. Il match andrà in scena martedì 9 febbraio, come secondo incontro sul campo 6 dalle ore 01.00 (dopo Cecchinato McDonald). Latelevisiva sarà offerta da Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), con livesulla piattaforma Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri ...