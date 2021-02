Scuola | troppi giorni persi e Mario Draghi pensa di continuare fino a luglio

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Mentreattende il responso di tutte le consultazioni dei partiti, ipotizza una ripartenza dellaitaliana: gli studenti resteranno in aula a Giugno. Attende l’esito delle consultazioni dei partiti, per avere la conferma definitiva di ricevere il ruolo di nuovo premier italiano: nel frattempo, l’ex direttore della Banca Centrale Europea inizia a L'articolo proviene da Leggilo.org.

NotizieAbruzzo : Montesilvano, troppi contagi: chiusa scuola fino al 19 febbraio - settembrini61 : @kunta61 @lanuovasardegna Sono un'insegnante. Che nn vengano a dirmi che è colpa della dad. La scuola è stata asser… - FabioQuellaltro : @ziozetti Ragazza di 17 anni alle superiori. L'anno scorso perso. DAD a singhiozzo, solo alcune materie. Quest'anno… - mi_chiamo_alex_ : >inutile che va male a scuola,credo?non capisco un cazzo ho paura di BOCCIANO,tanto so di non farcela mi sono arres… - peterkama : Draghi: troppi i giorni persi, rivedere calendario scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola troppi

Innanzitutto la necessità di una riorganizzazione del calendario scolastico : i ragazzi hanno persogiorni di. Leggi anche > Di qui l 'ipotesi di un allungamento di un mese dell'anno ...Innanzitutto la necessità di una riorganizzazione del calendario scolastico: i ragazzi hanno persogiorni di. Di qui l'ipotesi di un allungamento di un mese dell'anno scolastico fino a ...Non sarà semplice centrare neanche questo obiettivo visto che il problema delle cattedre vacanti va avanti da anni e ora con i concorsi da svolgere mancano all'appello sempre più docenti da convocare.Lo afferma Maurizio Lupi di Nci al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi Il futuro governo dovrà “rimodulare il calendario scolastico” dell’anno in corso, per r ...