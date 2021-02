Sci alpino, Sofia Goggia: “Mi piange il cuore non essere in gara nei Mondiali, ma tiferò dal divano per le mie compagne” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non ci sono dubbi che la sua assenza peserà. Sofia Goggia non potrà essere al cancelletto di partenza delle sue gare nei Mondiali 2021 di sci alpino. Sulle nevi di Cortina la campionessa bergamasca avrebbe voluto scrivere pagine di storia, visto quanto fatto vedere in discesa nella Coppa del Mondo. Purtroppo però l’infortunio serio al ginocchio rimediato a Garmisch (Germania) l’ha costretta a rinunciare e non sono stati giorni semplici per lei. L’azzurra, però, ha una spiccata forza interiore, essendosi trovata già in passato a dover recuperare da fratture e lesioni. Pertanto questa sarà una nuova sfida da vincere. Da questo punto di vista, l’oro olimpico in discesa a PyeongChang seguirà con trasporto le specialità della rassegna iridata: “Sicuramente non è un momento facile, mi piange ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non ci sono dubbi che la sua assenza peserà.non potràal cancelletto di partenza delle sue gare nei2021 di sci. Sulle nevi di Cortina la campionessa bergamasca avrebbe voluto scrivere pagine di storia, visto quanto fatto vedere in discesa nella Coppa del Mondo. Purtroppo però l’infortunio serio al ginocchio rimediato a Garmisch (Germania) l’ha costretta a rinunciare e non sono stati giorni semplici per lei. L’azzurra, però, ha una spiccata forza interiore, essendosi trovata già in passato a dover recuperare da fratture e lesioni. Pertanto questa sarà una nuova sfida da vincere. Da questo punto di vista, l’oro olimpico in discesa a PyeongChang seguirà con trasporto le specialità della rassegna iridata: “Sicuramente non è un momento facile, mi...

poliziadistato : #Cortina2021 hanno inizio i mondiali di sci alpino con la cerimonia di inaugurazione che sarà trasmessa in diretta… - cortinadolomiti : -1 all'inizio dei Mondiali di Sci Alpino!?? ?? Chiara Panfili #mycortina #cortinadolomiti #cortinadampezzo… - Coninews : Cortina d’Ampezzo è pronta per due settimane di pura magia. ?? Con una cerimonia suggestiva, dominata dall’unicità… - NewsPadania : RT @Leonardo_IT: I Campionati del Mondo di Sci Alpino??hanno ufficialmente inizio! Siamo orgogliosi di essere partner di @cortina2021 per g… - Ossmeteobargone : RT @emergenzavvf: Cortina 2021, al via i Mondiali di sci alpino: pronto intervento per il servizio di soccorso tecnico urgente garantito da… -