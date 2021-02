Salerno e Bologna, unità di intenti per Patrick Zaky ed i diritti umani (FOTO) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche la città di Salerno ha aderito alla mobilitazione nazionale per Patrick George Zaki, il 28enne attivista e ricercatore presso l’Università di Bologna, privato della libertà dal 7 febbraio 2020 in Egitto. Questa mattina, nella sede provinciale del Partito Democratico di Salerno, in un incontro, al quale hanno partecipato il deputato dem Piero De Luca, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Ferrara, è stata presentata la proposta volta all’inserimento, all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, del conferimento della cittadinanza onoraria al ricercatore. All’incontro era presente, in collegamento da remoto, la Presidente del Consiglio comunale di Bologna, Luisa Guidone (nella ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche la città diha aderito alla mobilitazione nazionale perGeorge Zaki, il 28enne attivista e ricercatore presso l’Università di, privato della libertà dal 7 febbraio 2020 in Egitto. Questa mattina, nella sede provinciale del Partito Democratico di, in un incontro, al quale hanno partecipato il deputato dem Piero De Luca, il Sindaco diVincenzo Napoli e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Ferrara, è stata presentata la proposta volta all’inserimento, all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, del conferimento della cittadinanza onoraria al ricercatore. All’incontro era presente, in collegamento da remoto, la Presidente del Consiglio comunale di, Luisa Guidone (nella ...

