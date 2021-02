Safer Internet Day | domani la giornata mondiale per la sicurezza in rete

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Avrà luogo, martedì 9 febbraio, ilDay, l’iniziativa promossa dalla Polizia di Stato per laper lainPolizia di Stato e Unieuromartedì 9 febbraio a partire dalle ore 10.00 saranno in diretta streaming sul sito poliziadistato.it, cuoriconnessi.it ed anche sul canale ufficiale youtube della Polizia di Stato, per #cuoriconnessi, un grande evento digitale in occasione delDay,per lain. Parteciperanno alla diretta più di 3.000 scuole di tutta Italia e oltre 200.000 studenti: l’incontro è dedicato ai ragazzi del terzo anno delle scuole ...

Roma, 08 feb 15:00 - Torna la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione europea. Quest'anno l'appuntamento con il...... cuoriconnessi.it ed anche sul canale ufficiale YouTube della Polizia di Stato, per #cuoriconnessi, un grande evento digitale in occasione delDay, giornata mondiale per la sicurezza ...Il video sembra uno dei tanti. La musica, i balletti, i filtri colorati, le challenge. Anche le pareti sullo sfondo, a uno sguardo superficiale, sembrano quelle di una normale cameretta ...ROMA - In occasione del Safer Internet Day 2021, WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, presenta il webinar “Bambini e Cyber security. Vivere il web in sicurezza”, che si terrà domani, martedì 9 ...