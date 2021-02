Riapertura piscine, Barelli risponde al CTS: “Bastano 7 metri quadri” (Di lunedì 8 febbraio 2021) In seguito alle riunioni del Cts, sembra sempre più probabile la possibile Riapertura delle piscine. La Federnuoto, però, ha chiesto al comitato scientifico di portare a 7 metri quadri per utente il limite di frequenza. “Le notizie riportate oggi sui mezzi di informazione indicano che a breve potrebbero riaprire a tutti gli utenti le piscine e le palestre. L’orientamento nasce dalla riunione fortemente voluta dalla Federnuoto con il CTS e il Dipartimento Sport tenutasi circa un mese fa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla presenza mia e del prof. Marco Bonifazi, presidente della commissione medico-scientifica federale”. Queste le dichiarazioni del presidente della Fin, Paolo Barelli, che all’Ansa ha proseguito: “Nel corso dell’approfondimento è stato riscontrato che il ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) In seguito alle riunioni del Cts, sembra sempre più probabile la possibiledelle. La Federnuoto, però, ha chiesto al comitato scientifico di portare a 7per utente il limite di frequenza. “Le notizie riportate oggi sui mezzi di informazione indicano che a breve potrebbero riaprire a tutti gli utenti lee le palestre. L’orientamento nasce dalla riunione fortemente voluta dalla Federnuoto con il CTS e il Dipartimento Sport tenutasi circa un mese fa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla presenza mia e del prof. Marco Bonifazi, presidente della commissione medico-scientifica federale”. Queste le dichiarazioni del presidente della Fin, Paolo, che all’Ansa ha proseguito: “Nel corso dell’approfondimento è stato riscontrato che il ...

