Rafa | scatta l' allarme | Questo mal di schiena non mi fa allenare con la giusta intensità

A due giorni dal debutto contro il serbo Laslo Djere all'Australian Open,Nadal lancia l'allarme circa le sue condizioni fisiche. "Per alcuni giorni è stato tutto perfetto - afferma il fuoriclasse spagnolo - . Ero molto fiducioso. Poi, la fiducia ha ceduto il passo ai ...L'Australian Openstanotte illuminato dallo stellone di un'Italia mai così pimpante, a ... Jannik si conferma assorbente come spugna: mette a frutto lo stage di Adelaide alla corte diNadal ,...E’ la schiena a creare noie a Nadal. "Non riesco a fare il movimento in libertà, non posso forzare. Oggi mi sono allenato e le sensazioni sono state un po’ migliori, ma non sono le condizioni ideali".Un recupero in allungo di Jannik Sinner - Foto . Neanche il tempo di rifiatare per Jannik Sinner dopo la conquista del secondo titolo ATP in carriera, al «Great Ocean Road Open» di Melbourne. Lunedì s ...