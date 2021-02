Quando Grillo chiamava Draghi “Dracula” e diceva: “Andrebbe processato” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Che la coerenza non sia certo la caratteristica principale di questo Movimento, ormai rassegnato a tradire costantemente sé stesso e le tante promesse fatte in passato agli italiani, non lo scopriamo certo oggi. La forza dell’ennesimo voltafaccia, quello su Mario Draghi, è però disarmante, quanto e più di analoghi episodi del recente, triste passato. E così, mentre si avvicina sempre più il momento in cui i Cinque Stelle ufficializzeranno il loro appoggio al nuovo esecutivo, guidato da quello che l’ex presidente della Repubblica Cossiga definì “un vile affarista”, vale la pena dare un’occhiata a quanto si diceva e faceva nella galassia pentastellata soltanto qualche anno fa. La lista delle sorprese è assai lunga. Era il 2013 Quando Beppe Grillo, il fondatore del Movimento, diceva di ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 8 febbraio 2021) Che la coerenza non sia certo la caratteristica principale di questo Movimento, ormai rassegnato a tradire costantemente sé stesso e le tante promesse fatte in passato agli italiani, non lo scopriamo certo oggi. La forza dell’ennesimo voltafaccia, quello su Mario, è però disarmante, quanto e più di analoghi episodi del recente, triste passato. E così, mentre si avvicina sempre più il momento in cui i Cinque Stelle ufficializzeranno il loro appoggio al nuovo esecutivo, guidato da quello che l’ex presidente della Repubblica Cossiga definì “un vile affarista”, vale la pena dare un’occhiata a quanto sie faceva nella galassia pentastellata soltanto qualche anno fa. La lista delle sorprese è assai lunga. Era il 2013Beppe, il fondatore del Movimento,di ...

