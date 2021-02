Primavera Verona | Gresele in terapia intensiva | il messaggio del club

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Andrea, terzino del, è ricoverato in. Il giovane calciatore, secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, la notte del 6 febbraio è stato folgorato dopo aver toccato i fili dell’alta tensione di un treno. L’incidente sarebbe avvenuto dopo una cena tra amici, quando il giovane, salito sul tetto di un treno, è stato sbalzato a terra da un’altezza di circa 4 metri dopo essere rimasto folgorato dai fili dell’alta tensione.ha riportato nella caduta una frattura a una vertebra e un ematoma intracranico: è stato operato ieri mattina e ora si trova in. “Siamo vicini a te, ai tuoi cari e a chi, come noi, ti vuole bene. Forza Andrea!”, ha scritto ilsu Twitter. ...

Corriere : Calciatore della primavera del Verona folgorato dai fili del treno dopo una bravata: gravissimo - Corriere : Calciatore della primavera del Verona folgorato dai fili del treno dopo una bravata: ... - GoalItalia : Andrea Gresele, terzino del Verona Primavera, è rimasto folgorato al contatto coi fili di un treno: è ricoverato in… - ilRomanistaweb : #RomaPrimavera, c'è anche #Satriano: può diventare il centravanti titolare Contro il Verona al 94’ ha segnato il p… - LAROMA24 : Dramma in casa Hellas Verona, il Primavera Andrea Gresele folgorato dai fili dell'alta tensione: è in prognosi rise… -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera Verona

Sono ore di ansia e preoccupazione aper Andrea Gresele , giovane difensore classe '02 delladell'Hellas rimasto folgorato dopo aver toccato i fili dell'alta tensione di un treno nella stazione di Porta Vescovo ed essere ...Drammatica notizia in casa Hellas: Andrea Gresele , terzino destro classe 2002 della squadra, è stato folgorato dai fili di un treno ed è ricoverato in condizioni gravissime. Come riporta il quotidiano 'L'Arena', il fatto sarebbe accaduto ieri mattina attorno alle 3 in via Galileo ...INCIDENTE PER UN PRIMAVERA - Andrea Gresele, terzino destro classe 2002 della primavera del Verona, è stato folgorato dai fili di un treno ed è ricoverato ...Kostas Manolas, uscito anzitempo nella gara valevole per la 21^ giornata di Serie A contro il Genoa, si è sottoposto agli esami strumentali che, come comunicato dal club partenopeo, hanno dato un esit ...