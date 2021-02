Primavera del Verona folgorato dai fili di un treno: è gravissimo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Notizia terribile in casa Verona, Andrea Gresele, terzino destro classe 2002, stato folgorato dai fili di un treno ed ricoverato in condizioni gravissime. Come riportato dal 'Corriere della Sera', l'... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 8 febbraio 2021) Notizia terribile in casa, Andrea Gresele, terzino destro classe 2002, statodaidi uned ricoverato in condizioni gravissime. Come riportato dal 'Corriere della Sera', l'...

