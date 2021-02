Pola | la strage di Vergarolla | l’attentato anti-italiano che a scuola non si studia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo lo speciale del Tg1 di ieri sera, vi riproponiamo questo articolo di Mattia Pase sulladiscritto quattro anni fa – La Redazione Roma, 18 ago – La più grandeitaliana del secondo dopoguerra potrebbe non esserealla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, ma l’orrenda carneficina avvenuta sulla spiaggia di, nella periferia occidentale di, quando un centinaio di Italiani caddero vittime di una serie di esplosioni, provenienti da alcune mine navali ammassate nei pressi della spiaggia. Il condizionale è dovuto unicamente al fatto che le deflagrazioni furono così devastda non permettere una conta definitiva dei morti, la cui stima va dai 65 a oltre 100 (probabilmente non furono meno di 80, ...