Pirlo: «La finale di Coppa è un obiettivo che vogliamo centrare. Sarà una battaglia» (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha presentato a Juventus Tv la sfida di Coppa Italia di domani contro l’Inter, valida per il ritorno della semifinale. Cosa dovrà fare la sua Juve per centrare l’obiettivo? «Innanzitutto la Juve dovrà giocare da Juve come sta facendo nelle ultime partite. È il secondo round di una grande sfida che ci darà la possibilità di andare in finale ed è un obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi, quindi Sarà una partita dura e difficile, una battaglia. Però siamo pronti per affrontarla al meglio». Con quale atteggiamento si devono approcciare queste partite considerando la vittoria dell’andata? «Bisognerà partire con l’atteggiamento di essere alla pari. Si parte dallo 0-0, non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’allenatore della Juventus, Andrea, ha presentato a Juventus Tv la sfida diItalia di domani contro l’Inter, valida per il ritorno della semi. Cosa dovrà fare la sua Juve perl’? «Innanzitutto la Juve dovrà giocare da Juve come sta facendo nelle ultime partite. È il secondo round di una grande sfida che ci darà la possibilità di andare ined è unche dobbiamoa tutti i costi, quindiuna partita dura e difficile, una. Però siamo pronti per affrontarla al meglio». Con quale atteggiamento si devono approcciare queste partite considerando la vittoria dell’andata? «Bisognerà partire con l’atteggiamento di essere alla pari. Si parte dallo 0-0, non ...

