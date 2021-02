Pandev travolge il Napoli | vince il Genoa 2-1

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 febbraio 2021) 21^ GIORNATA DI SERIE AStadio: Luigi FerrarisMarcatori (Assist): 11’ 28’(Badelj, Zajc), 79’ Politano(3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman (67? Behrami), Badelj, Zajc (87? Rovella), Czyborra;(67? Scamacca), Destro.(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas (68? Rrahmani), Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski (54? Insigne); Politano, Petagna (54? Osimehn), Lozano. Ilnon riparte più, a fermarlo questa volta è il grifone guidato dal “mago” Ballardini. Ilha collezionato 17 punti dal suo arrivo, classificandosi solo dietro alla Juventus in questa statistica, registrando la miglior difesa della serie A (5 goal subiti in 8 partite). Numeri incredibili per un allenatore che ha capovolto una situazione ...