Mercato auto Europa | crescono le vendite di veicoli elettrici e ibridi plug-in

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Secondo l’associazione europea di costruttori diACEA, il quarto trimestre del 2020 è stato un periodo significativo per le immatricolazioni in UE di ibride ed elettriche, tanto che circa 1 veicolo su 6 venduto è stato elettrico o ibrido-in. Da ottobre a dicembre 2020 quelli che ACEA definisce ECV (electrically chargeable vehicle), ovvero tutti i modelli le cui batterie possono essere ricaricate alla spina – quindi si parla sia di elettriche “pure”, sia di ibride-in – hanno registrato un incremento delle immatricolazioni del 262,8% rispetto allo stesso periodo del 2019, passando da 130.992 unità a quasi 500 mila. Numeri che per la prima volta portano le elettriche ed elettrificate in vantaggio rispetto alle full hybrid (quelle non ricaricabili da una fonte di corrente esterna) e che sembrano rilevare soprattutto ...