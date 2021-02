Madre autistica e il fidanzato abusano di gemellini di 13 mesi | uno dei due muore con 21 costole fratturate

Ultime Notizie dalla rete : Madre autistica

Periodico Italiano

... entrambi affetti da patologia, avrebbe intimato di andare via, urlando e di fatto terrorizzandoli. Il giorno successivo se la sarebbe presa direttamente con ladei minori urlandole: '...Non più tardi di due settimane fa era uscito un video in cui mamma Simonetta elencava le 'Cinque cose da non dire mai ai genitori di una persona'. Anche la, protagonista del video, si ...Aptica:Linguaggio Extraverbale di grande attualità di Bartolomeo Valentino* Anche l’Aptica appartiene al gruppo dei linguaggi extraverbali. Potrebbe essere ...La modella e showgirl di origine venezuelana, Ainett Stephens, durante l’ultima puntata di Verissimo ha parlato del figlio autistico. La 39enne Ainett Stephens è una modella e showgirl di origine vene ...