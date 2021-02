Lutto atroce per Mika, è il cantante a darne l’annuncio: «È per lei che parlo italiano» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Colpito da un Lutto atroce lo scorso dicembre, Mika ha avuto la forza di annunciare la grave perdita solo il 4 febbraio 2021. È in un’intervista a Le Parisien che il cantante di origine libanese confessa il dolore da cui è stato travolto dopo aver vissuto con la persona a lui cara la terribile malattia. Lo ha fatto alla vigilia della messa in onda del concerto registrato all’Opéra Royal di Versailles lo scorso 16 dicembre, poi trasmesso da France 5. Un concerto dedicato alla donna scomparsa, cui Mika deve anche la sua carriera nella musica. Leggi anche >> Cinema in Lutto: morto Mike Henry, l’iconico Tarzan degli anni ’60 Mika in Lutto, morta la mamma Joannie: “Se ne è andata orgogliosa di quello che sono diventato” È stato proprio poco tempo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Colpito da unlo scorso dicembre,ha avuto la forza di annunciare la grave perdita solo il 4 febbraio 2021. È in un’intervista a Le Parisien che ildi origine libanese confessa il dolore da cui è stato travolto dopo aver vissuto con la persona a lui cara la terribile malattia. Lo ha fatto alla vigilia della messa in onda del concerto registrato all’Opéra Royal di Versailles lo scorso 16 dicembre, poi trasmesso da France 5. Un concerto dedicato alla donna scomparsa, cuideve anche la sua carriera nella musica. Leggi anche >> Cinema in: morto Mike Henry, l’iconico Tarzan degli anni ’60in, morta la mamma Joannie: “Se ne è andata orgogliosa di quello che sono diventato” È stato proprio poco tempo ...

