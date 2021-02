La pandemia è anche colpa dei cambiamenti climatici? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Se il clima cambia, gli habitat si alterano e gli animali (e i loro virus) si spostano alla ricerca di una nuova casa adatta a loro. È quello che è successo nella regione della Cina meridionale (provincia dello Yunnan), in Laos e in Myanmar, dove nell’ultimo secolo si è assistito alla sostituzione degli arbusti tropicali con savane e foreste di latifoglie. Un ambiente particolarmente adatto a molte specie di pipistrelli, e allo spillover.La ricerca dell’università di Cambridge, pubblicata sulle pagine di Science of The Total Environment, sostiene che in un secolo 40 specie di pipistrelli con un centinaio di loro coronavirus si sono spostate inseguendo il loro habitat proprio nella regione che si sospetta essere la culla di Sars-Cov-2. Gli scienziati, utilizzando i dati delle registrazioni di temperatura, delle precipitazioni e di copertura nuvolosa, hanno costruito una mappa della ... Leggi su wired (Di lunedì 8 febbraio 2021) Se il clima cambia, gli habitat si alterano e gli animali (e i loro virus) si spostano alla ricerca di una nuova casa adatta a loro. È quello che è successo nella regione della Cina meridionale (provincia dello Yunnan), in Laos e in Myanmar, dove nell’ultimo secolo si è assistito alla sostituzione degli arbusti tropicali con savane e foreste di latifoglie. Un ambiente particolarmente adatto a molte specie di pipistrelli, e allo spillover.La ricerca dell’università di Cambridge, pubblicata sulle pagine di Science of The Total Environment, sostiene che in un secolo 40 specie di pipistrelli con un centinaio di loro coronavirus si sono spostate inseguendo il loro habitat proprio nella regione che si sospetta essere la culla di Sars-Cov-2. Gli scienziati, utilizzando i dati delle registrazioni di temperatura, delle precipitazioni e di copertura nuvolosa, hanno costruito una mappa della ...

