Il travaglio dei 5 stelle: cresce il fronte dei 'senza garanzie, noi fuori' (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI – Una giornata in video conferenza. E' quella che hanno passato deputati e senatori del Movimento 5 stelle. Al mattino una riunione con i direttivi e i presidenti di commissione, nel pomeriggio poi si è tenuta una riunione dei 40 senatori che non nascondono tutto il proprio malessere per l'eventuale appoggio del Movimento al governo Draghi, in tarda serata ci sarà poi l'assemblea congiunta con le comunicazioni dei vertici. Movimento sempre più in fibrillazione Si tratta di un vero e proprio travaglio. Anche personale, con deputati e senatori (soprattutto senatori) pronti a mettersi di traverso qualora dal premier incaricato non arrivassero garanzie sul programma. Il fronte dei '40' a palazzo Madama ha ribadito, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, che non ci sarà un sì senza garanzie.

