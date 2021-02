Governo, Di Maio “Continueremo a essere determinanti” (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Negli anni hanno provato a dividere il MoVimento 5 Stelle in tutti i modi, senza riuscirci mai.Ci hanno attaccato e continuano a farlo in maniera strumentale.Ogni giorno non mancano le cattiverie contro di me, contro il MoVimento. Falsità su falsità. Ci provano da anni, ma non ci riusciranno”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.“Il MoVimento è una grande famiglia, con valori e principi ben precisi, fatta di persone che pensano all'interesse dei cittadini, al bene collettivo – aggiunge -. Siamo stati decisivi nel Conte I con provvedimenti simbolo come il Reddito di Cittadinanza e la legge anticorruzione”.“Siamo stati fondamentali nel Conte II con riforme che faranno la storia, come il taglio dei parlamentari – spiega Di Maio -. E Continueremo ad essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Negli anni hanno provato a dividere il MoVimento 5 Stelle in tutti i modi, senza riuscirci mai.Ci hanno attaccato e continuano a farlo in maniera strumentale.Ogni giorno non mancano le cattiverie contro di me, contro il MoVimento. Falsità su falsità. Ci provano da anni, ma non ci riusciranno”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di.“Il MoVimento è una grande famiglia, con valori e principi ben precisi, fatta di persone che pensano all'interesse dei cittadini, al bene collettivo – aggiunge -. Siamo stati decisivi nel Conte I con provvedimenti simbolo come il Reddito di Cittadinanza e la legge anticorruzione”.“Siamo stati fondamentali nel Conte II con riforme che faranno la storia, come il taglio dei parlamentari – spiega Di-. Ead...

