Google Chrome, l'ultimo aggiornamento corregge una grave vulnerabilità (Di lunedì 8 febbraio 2021) Google ha rilasciato un importante aggiornamento di Google Chrome versione 88. L'update corregge una grave vulnerabilità zero-day di V8 che sarebbe già stata sfruttata attivamente e che l'azienda di Mountain View sembra voler risolvere con una certa urgenza. Una vulnerabilità zero-day è una falla in un sistema informatico che è sconosciuta a coloro che dovrebbero essere interessati a mitigare la vulnerabilità, in questo caso Google. Finché la vulnerabilità non viene mitigata, gli hacker possono sfruttarla per accedere ai dati degli utenti, provocare disservizi o causare chissà quale altro genere di problema. Google ha rilasciato la versione 88.0.4324.150 di Chrome

