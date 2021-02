Freddo, gelo o primavera anticipata? No, non ci siamo proprio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Guardando fuori dalla finestra, negli ultimi giorni, verrebbe da pensare che siamo in primavera inoltrata. Invece no, siamo a febbraio e l’Inverno è ancora nel vivo. Possiamo dire che è nel pieno della maturità. Diciamolo, qualche giorno di sole e miti temperature era la speranza di molti. Finora è stato un Inverno grigio, uggioso, localmente nevoso. Nevoso non a bassa quota, questo è vero, ma comunque nevoso. Se paragonato alla stagione scorsa beh, sarebbe un paragone imbarazzante. C’eravamo disabituati alle anomalie termiche positive ed eccoci qui, a rispolverare l’argomento degli estremi meteo climatici. Sembrano giornate d’aprile, ma dureranno poco e su questo potete scommetterci. siamo a ridosso di un peggioramento che potrebbe spalancare le porte a una settimana – la prossima – decisamente ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Guardando fuori dalla finestra, negli ultimi giorni, verrebbe da pensare cheininoltrata. Invece no,a febbraio e l’Inverno è ancora nel vivo. Posdire che è nel pieno della maturità. Diciamolo, qualche giorno di sole e miti temperature era la speranza di molti. Finora è stato un Inverno grigio, uggioso, localmente nevoso. Nevoso non a bassa quota, questo è vero, ma comunque nevoso. Se paragonato alla stagione scorsa beh, sarebbe un paragone imbarazzante. C’eravamo disabituati alle anomalie termiche positive ed eccoci qui, a rispolverare l’argomento degli estremi meteo climatici. Sembrano giornate d’aprile, ma dureranno poco e su questo potete scommetterci.a ridosso di un peggioramento che potrebbe spalancare le porte a una settimana – la prossima – decisamente ...

